Frank-Walter Steinmeier wird neuer Bundespräsident

Die Bundesversammlung hat Frank-Walter Steinmeier am Sonntag zum Bundespräsidenten gewählt. Die Wahl war wenig überraschend, da sich SPD und Union zuvor auf Steinmeier geeinigt hatten. Über 1200 Politiker und Persönlichkeiten aus Kultur, Gesellschaft und Sport hatten ihre Stimme abgegeben. Mit 931 Stimmen erreichte Steinmeier im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. In seiner Dankesrede sagte Steinmeier er werde hart für das Vertrauen derer arbeiten, die ihn nicht gewählt haben. Als zentrales Thema seiner Rede wählte er den Mut. O-TON FRANK-WALTER STEINMEIER, ZUKÜNFTIGER BUNDESPRÄSIDENT: "Meine Damen und Herren, wir haben vieles miteinander gemeistert und nicht immer waren die Zeiten einfach. und der Blick auf die Welt, insbesondere der auf Europa, der lehrt uns: Auch heute ist eine schwere Zeit. Aber meine Damen und Herren, diese Zeit ist unsere. Wir tragen die Verantwortung und wenn wir anderen Mut machen wollen, dann brauchen wir selber welchen. Wir brauchen den Mut um zu sagen, was ist, auch was nicht ist. Wir müssen den Anspruch Fakt und Lüge zu unterscheiden, diesen Anspruch müssen wir an uns selbst stellen. Das Vertrauen in die eigene Urteilskraft, das ist das Privileg eines jeden Bürgers. Das ist die Voraussetzung für jede Demokratie. Wir brauchen den Mut, um einander zuzuhören, die Bereitschaft, das eigene Interesse nicht absolut zu setzen, das Ringen um Lösungen in einer Demokratie nicht als Schwäche zu empfinden, sondern sie verbessern zu wollen. Und wir brauche den Mut zu bewahren, was wir haben. Freiheit und Demokratie in einem vereinten Europa, dieses Fundament, das wollen und müssen wir miteinander verteidigen. Es ist nicht unverwundbar. Aber ich bin fest davon überzeugt, es ist stark. Wir leben nicht auf einer Insel der Seeligen. Wir sind Teil einer Welt mit Risiken und Risiken gibt es auch bei uns. Aber meine Damen und Herren, kaum irgendwo auf der Welt gibt es mehr Chancen, als bei uns. und wer, wenn nicht wir, kann da eigentlich guten Mutes sein. Deshalb, liebe Landsleute, lasst uns mutig sein, dann jedenfalls, ist mir um die Zukunft nicht bange. Herzlichen Dank. Steinmeier wurde 1956 als Sohn eines Tischlers im nordrhein-westfälischen Detmold geboren. Unter Gerhard Schröder war der studierte Jurist von 1999 bis 2005 Chef des Kanzleramts. In dieser Zeit wirkte Steinmeier maßgeblich an den Hartz-Reformen mit, was ihm die Linkspartei bis heute vorhält. In Angela Merkels erster Großer Koalition wurde er 2005 Außenminister und 2007 auch Vizekanzler. Bei der Bundestagswahl 2009 zog er schließlich als SPD-Kanzlerkandidat ins Rennen. Die SPD stürzte jedoch auf 23 Prozent ab - ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949. Während der folgenden schwarz-gelben Regierungszeit fungierte Steinmeier bis 2013 als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag. In der Neuauflage der schwarz-roten Bundesregierung wurde er 2013 erneut Außenminister. Seit langem führt er die Liste der beliebtesten Politiker in Deutschland an. Mitte März tritt der die Nachfolge des aktuellen Bundespräsidenten Joachim Gauck an.