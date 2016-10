Die französischen Behörden haben am Dienstag die Räumung des Flüchtlingslagers nahe der französischen Hafenstadt Calais fortgesetzt. Nachdem am Vortag bereits mehr als 2300 Migranten das Zeltlager verlassen haben, wollen die Behörden nun mit dem Abriss beginnen. Ein Sprecher des Innenministeriums in Paris sagte, dabei würden vorerst keine Planierraupen eingesetzt. Die Abbrucharbeiten würden per Hand begonnen, um Spannungen zu vermeiden. Wegen Wartezeiten bei der Registrierung war es am frühen Morgen zu kleineren Rangeleien gekommen. Das nahe der französischen Hafenstadt am Ärmelkanal gelegene und als "Dschungel" bekanntgewordenen Zeltlager soll bis zum Wochenende evakuiert werden. Dort lebten nach Regierungsangaben zuletzt rund 6500 Menschen, deren Ziel eigentlich Großbritannien ist. Dort will man etwa die Hälfte der rund 1300 Kinder und Jugendliche aufnehmen, die allein ohne Eltern in dem Camp lebten. Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve am Montagabend. O-TON FRENCH INTERIOR MINISTER, BERNARD CAZENEUVE "Finanzhilfen in Höhe von 40 Millionen Euro für Calais werden von den Briten bereitgestellt. Außerdem werden die dortigen Behörden jeden allein reisenden, jugendlicher Flüchtlinge willkommen heißen, die Angehörige auf der Insel hat. Darüber hinaus sollen auch weitere Fälle von allein reisenden, jugendlicher Flüchtlinge geprüft werden." Aus dem Flüchtlingslager könnten auch viele Asylsuchende nach Deutschland kommen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge rechne in den kommenden Wochen mit mehreren hundert Übernahmeersuchen für Flüchtlinge, die sich zuvor in Deutschland registriert oder bereits Asylantrag gestellt hätten. Die berichtete die "Rheinische Post" unter Berufung auf Behördenkreisen. Demnach könnte Frankreich die Bundesregierung bitten, diese Flüchtlinge wieder aufzunehmen. Das sogenannte Dublin-Abkommen sieht vor, dass ein Asylverfahren in dem EU-Staat abgewickelt werden muss, in dem der Flüchtling zuerst registriert wurde.