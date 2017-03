Frauen in Bewegung

In Rom war der internationale Frauentag am Mittwoch gewissermaßen ein Tag ohne Frauen. Die waren von den italienischen Gewerkschaften dazu aufgerufen worden, sich der Arbeit - übrigens auch der Hausarbeit - zu verweigern. Dieses Zeichen für die Rechte von Frauen und gegen deren Benachteiligung beispielsweise in Sachen Bezahlung führte unter anderem im öffentlichen Nahverkehr zeitweise zu Verspätungen und Ausfällen. Wenn auch verborgen unter Regenschirmen, waren mehrere Dutzend Demonstrantinnen auch in Brüssel aktiv. Vor EU-Institutionen setzten sie sich mit Bannern und Sprechchören für Gleichberechtigung weltweit ein. In New York wurde aus selbigem Anlass eine Statue mit dem programmatischen Namen "SHE" aufgestellt, von einem Wall-Street-Unternehmen. Das Mädchen soll den bekannten Bronze-Bullen gegenüber in Grund und Boden starren, für gleichen Lohn und Präsenz in Führungspositionen in der Finanzbranche. Dynamischer setzten weibliche Mitglieder der paramilitärischen Polizei-Hauptreserve im Norden Indiens das globale Anliegen um: mit einem mehr oder weniger enthusiastischen Kulturprogramm. Auch der stellvertretende, männliche Generalinspekteur legte sich verbal für die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern ins Zeug. O-Ton: "Wir wollen jede Gelegenheit ergreifen, um Frauen anzuerkennen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie nicht weniger Wert sind als Männer und dass sie die gleichen Rechte haben." Anderswo im Land wurde ebenfalls in diesem Sinne getanzt und Sport getrieben. Speziell Mädchen und Frauen sind in der indischen Gesellschaft weiterhin vielen Risiken ausgesetzt. Die Liste reicht von sogenannten Kinderehen oder "Ehrenmorden" bis hin zu Vergewaltigungen durch Männergruppen. Den Weltfrauentag gibt es seit dem frühen 20. Jahrhundert. Wahrscheinlich wurde er von sozialistischen Organisationen ins Leben gerufen, unter anderem um die Arbeitsleistung von Frauen zu würdigen.