Endlich, der so lange erwartete Niederschlag - und dann noch in der Form von Schnee. Das trieb Einwohner und Besucher in den höheren Lagen des indischen Teils von Kaschmir am Dienstag ins Freie. Freude herrschte nicht einfach, weil die Menschen die weiße Decke hier im Erholungsort Gulmarg schön fanden, sondern auch weil damit offenbar der längsten Trockenperiode seit 40 Jahren ein Ende bereitet wurde. O-Ton: "Jetzt hat es begonnen zu schneien. Den Schnee hier feiern die Leute überall. Alle sind hergekommen, um es zu sehen." Dieser erste Schneefall soll nun auch den Tourismus ankurbeln. Immerhin steht bald der "Schnee Karneval" ins Haus. Und Besucher sind wichtig für viele Einwohner Kaschmirs, die mit dem Fremdenverkehr direkt oder indirekt ihr Geld verdienen. Gulmarg ist ein beliebtes Ziel für Wintersportler, davon sollen jetzt, so hofft man hier, noch mehr kommen.