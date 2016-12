Wenn in Sibirien Winter ist, kann das so aussehen. In der Nähe von Irkutsk machten sich über Weihnachten diese Läufer auf den Weg. Mützen und Bärte hatten sie dabei. Ansonsten aber nicht besonders viel. Bei Temperaturen von bis zu minus 20 Grad ging es in Badehose und Bikini zum Baikalsee. Dort sprangen die hartgesottenen Sportler ins eiskalte Wasser. Diese Teilnehmer hatten sogar eine Botschaft: "Wir machen das vor dem neuen Jahr, um für einen gesunden Lebensstil zu werben. Damit die Leute keine Angst haben, ihre Körper abzuhärten. Damit sie weniger häufig krank sind. Es gibt heutzutage so viele Erkältungskrankheiten." "Ich finde das Ganze generell gut. Ich merke, wie ich mit Kraft erfüllt werde, wenn ich ins Wasser springe." Im Vergleich zur Luft war das Wasser noch relativ warm. Eine Kleinigkeit für jemanden, der auch im neuen Jahr nicht krank werden will.