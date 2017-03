Fukushima - Sechs Jahre nach der Katastrophe

Katastrophenalarm in Tokio, allerdings nur im Rahmen einer Übung. Rund hundert Teilnehmer proben das angemessene Verhalten im Ernstfall - einem wie dem vor sechs Jahren, als sich am 11. März nach einem Erdbeben und einem Tsunami im japanischen Fukushima der schwerste Atomunfall seit der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl ereignet hatte. Im Kernkraftwerk des Betreibers Tepco kam es zu Explosionen. Die anschließende Kernschmelze der Reaktoren hat Wasser, Äcker, Wohngebiete und die Luft verseucht, so dass mehr als 160.000 Menschen die Region verlassen mussten. Etwa zehn Prozent von ihnen leben in der Präfektur noch immer übergangsweise in Unterkünften. Die meisten haben sich nach dem unfreiwilligen Ortswechsel neue Existenzen aufgebaut. Bisher wurden fünf der evakuierten Städte zumindest teilweise für rückkehrwillige Bewohner freigegeben. In dieser Gemeinde, die nur vier Kilometer vom Kernkraftwerk entfernt ist, sollen ab diesem Frühling wieder Menschen wohnen. In den Jahren des Leerstandes hat sich die Natur, haben sich konkreter die Wildschweine das Gebiet angeeignet. Die werden nun von Jägern abgeschossen. Japanische Ärzte stellten am Donnerstag klar, dass aus Ihrer Sicht mögliche mentale Probleme für die Heimkehrer schwerwiegender sind als das Risiko radioaktiver Strahlung. Dazu der Vize-Präsident der Fukushima-Medizinuniversität, Koichi Tanigawa. O-Ton: "Im Fall von Fukushima war das Strahlungsniveau zum Glück wesentlich niedriger als bei dem Vorfall in Tschernobyl. Deswegen glaube ich nicht, dass Kinder umgesiedelt werden müssen." Japan hält an der Kernkraft fest. Tepco arbeitet weiter an der Dekontaminierung des Gebiets rund um die Anlage. Der Abriss der drei zerstörten Reaktoren von Fukushima wird schätzungsweise etwa 40 Jahre dauern. Das Unternehmen selbst sagt, es könne keine Angaben zu den Gesamtkosten der jahrzehntelangen Altlasten machen. Die Katastrophenübung wird seit dem Unglück in Fukushima jährlich abgehalten. Eine kleine Rückversicherung in einem Land, das zu den aktivsten Erdbebenregionen der Welt zählt.