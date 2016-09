Der Rückkampf zwischen Tyson Fury und Wladimir Klitschko um die Weltmeisterschaft im Box-Schwergewicht steht unter keinem guten Stern. Eigentlich hätte der Kampf bereits im Juli steigen sollen. Doch Fury musste wegen einer Knöchelverletzung absagen. Nun soll der Kampf am 29. Oktober in Manchester über die Bühne gehen. Doch zur dazugehörigen Pressekonferenz kam nur Klitschko. Fury ließ sich entschuldigen: Probleme mit seinem Auto und dem Verkehr. Kein Grund zur Sorge, sagt sein Trainer und Onkel Peter Fury: "Er freut sich auf den Kampf, wie wir alle. Wir haben uns schon dafür entschuldigt, dass er nicht da ist. Aber alles läuft sehr gut. Es wird ein großartiger Kampf werden. Er wird anders werden als der letzte. Wladimir weiß, dass er viele Dinge anders machen muss. Und auch Tyson Fury weiß, dass er einige Dinge anders machen muss." Klitschko demonstrierte seine Gelassenheit. "Fury ist im Moment nicht da. Vielleicht ist er aber auch unsichtbar. Schließlich - und das hoffe ich - werden wir uns im Ring treffen. Und ich kenne diese Situationen, im Leben ist alles möglich. Im Sport kann alles passieren, dazu gehören auch Verletzungen oder das Verschieben von Kämpfen. Das habe ich selbst erlebt. Das ist in Ordnung, ich kann warten. Ich habe genug Geduld. Und ich möchte meinen Fans dafür danken, dass sie Geduld hatten. Ich freue mich wirklich auf diese Revanche. Es ist nicht nur ein Rückkampf, es ist eine Revanche." Klitschko hatte im vergangenen November überraschend gegen Tyson Fury verloren und damit gleich drei WM-Titel abgeben müssen.