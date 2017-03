Gabriel - Keine Alternative zu Gesprächen mit der Türkei

Außenminister Sigmar Gabriel hat zu Mäßigung im Streit mit der Türkei aufgerufen. Sowohl sein türkischer Amtskollege Cavusoglu als auch er wünschten sich eine Rückkehr zu Normalität in den Beziehungen zwischen den beiden Staaten "Ich glaube, dass wie immer man die Positionen der Türkei oder die türkische Seite unsere beurteilt, wie groß die Differenzen und Auseinandersetzungen auch sein mögen, es keine Alternative zu Gesprächen gibt, weil nur dadurch werden wir Schritt für Schritt die Möglichkeit haben, zu einem normalisierten - und ja eigentlich zwischen Deutschen und Türken doch durchaus recht freundschaftlichen - Verhältnis zurückzukehren." "Ich habe sehr dafür plädiert, nicht sozusagen Fehler oder unterschiedliche Themen gegeneinander aufzurechnen, sondern die Dinge sich sehr speziell auch anzuschauen. Das gilt insbesondere auch für die Verhaftung des deutsch-türkischen, türkisch-deutschen Journalisten Deniz Yücel. Ich habe noch einmal klar gemacht, dass die türkische Justiz aus unserer Sicht die Grundsätze eines fairen und rechtstaatlichen Verfahrens einzuhalten hat. Und das wir eine unbefristete Untersuchungshaft für falsch und unangemessen halten. Wir setzen und mit Nachdruck für eine Freilassung ein, nicht nur von ihm, auch für die anderen inhaftierten Journalistinnen und Journalisten. Vor allem aber wollen wir jetzt konsularischen Zugang haben. Das hat der türkische Ministerpräsident der deutschen Kanzlerin vor einigen Tagen zugesagt." Gabriel hatte seinen türkischen Amtskollegen am Mittwoch Morgen getroffen und unter anderem auch über die umstrittenen Auftritte türkischer Politiker in Deutschland gesprochen. Cavusoglu hatte am Dienstag in einer Rede in Hamburg Deutschland erneut scharf kritisiert und von "systematische Unterdrückung" türkischer Mitbürger gesprochen.