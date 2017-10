Gabriel: EU und Deutschland stehen zu Iran-Atomabkommen

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel reagierte besorgt auf die Rede von US-Präsident Donald Trump. Trump hatte das Atomabkommen mit dem Iran zwar nicht aufgekündigt, aber mit der Abkehr von dem Abkommen gedroht. Außerdem kündigte er eine härtere Gangart mit dem Iran an: "Wir in Europa, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die EU, wir stehen zu diesem Abkommen mit dem Iran. Wir wollen das Abkommen erhalten. Gleichzeitig kritisieren wir die Rolle des Irans in anderen Fragen. Der Iran spielt eine sehr schwierige Rolle im Nahen und Mittleren Osten. Keine Frage, auch darüber muss mit dem Iran offen und hart geredet und verhandelt werden. Aber was auf keinen Fall passieren darf ist, dass das einzige Signal von Hoffnung, das wir in der Welt haben, dass es gelingen kann ein Land daran zu hindern Atomwaffen zu entwickeln, dass dieses Signal jetzt abgeschaltet wird. Deshalb werden wir in den nächsten Wochen alles dafür tun den amerikanischen Kongress davon zu überzeugen, das Abkommen aufrecht zu erhalten. Und darüber zu reden, wie wir den Iran in anderen Feldern der Politik zu einer Verhaltensänderung zu bringen. Das Abkommen selber muss aus unserer Sicht erhalten bleiben."