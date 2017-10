Gabriel fordert Freilassung von deutschem Menschenrechtler

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat erneut die sofortige Freilassung des Menschenrechtlers Peter Steudtner aus türkischer Haft gefordert, wie er in Berlin am Montag deutlich machte. Die Staatsanwaltschaft in der Türkei fordert laut Medienberichten Haftstrafen bis zu 15 Jahren für eine Gruppe von Menschenrechtlern, zu der auch der Deutsche Peter Steudtner zählt. O-Ton: "Aus unserer Sicht sind die Vorwürfe gegen Herrn Steudtner unbegründet. Und weder dieses noch eine anderes Strafmaß halten wir für angemessen. Sondern für angemessen halten wir in der Bundesregierung die Freilassung und die freie Ausreise von Herrn Steudtner." Die Gefangenen werden laut Medienberichten der Mitgliedschaft und Unterstützung einer Terrororganisation beschuldigt. Seit dem Putschversuch im Sommer 2016 wurden in der Türkei mehr als 50.000 Menschen festgenommen, darunter auch einige Bundesbürger. Rund 150.000 Menschen, darunter viele Lehrer, Akademiker und Rechtsanwälte, verloren ihre Arbeitsstellen. Die Bundesregierung kritisiert das Vorgehen der Türkei scharf. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern gelten als gespannt.