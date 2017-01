Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext. O-TON SPD-VORSITZENDER SIGMAR GABRIEL (SPD) "Ich glaube, de Maiziere macht einen großen Fehler. Er antwortet auf konkrete aktuelle Herausforderungen des Terrorismus mit einer Föderalismuskommission. Ich glaube, dass das nicht funktionieren wird. Wir wissen, dass solche Veränderungen sehr viel Zeit brauchen. Wir müssen aber jetzt ganz praktisch handeln, und deswegen halte ich es nicht für vernünftig, auf die konkreten Herausforderungen von Terror mit einer Kommission von Politikern über den Föderalismus zu antworten." "Die CSU glaubt, dass wenn wir an der Grenze alle Menschen aufhalten, wir dort die Terroristen rausfinden können. Die Wahrheit ist leider, dass die Menschen, die in den letzten Jahren Attentate gemacht haben, alle über Jahre in Deutschland gelebt haben. Sie sind nicht als Islamisten eingereist, sondern haben sich in Deutschland radikalisiert, in Belgien, in Frankreich, und deswegen ist es leider so, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Das heißt, wir müssen mehr Prävention machen. Wir müssen salafistische Moscheen verbieten, wir müssen mit den normalen Moscheegemeinden zusammenarbeiten. Wir müssen Jugend- und Präventionsarbeit machen. Das ist, glaube ich, nötig. Die Hoffnung, dass wir die an der Grenze herausfinden, die ist leider trügerisch, und deswegen halte ich davon gar nichts. Die Menschen werden enttäuscht sein, wenn das nichts bringt."