Gabriel warnt vor militärischer Eskalation wegen Iran

HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD): "Wir haben als Europäer insgesamt doch große Sorgen, dass die Entscheidungen des amerikanischen Präsidenten dazu führen können, dass wir zurück in eine militärische Konfrontation auch mit dem Iran kommen. Aus unserer Sicht, aus deutscher Sicht das größte Problem, das es derzeit gibt. Und wir wollen natürlich hier mit vielen anderen darüber reden, was wir tun können, um aus europäischer Sicht dieses Abkommen zu erhalten. SCHNITT. Wir glauben, dass es falsch ist, das Abkommen zu zerstören. Mein Eindruck ist, in Amerika geht es häufig nur darum, all das zu beseitigen, was die Vorgängerregierung unter Obama mal gemacht hat. Erst die Gesundheitsversorgung, dann das Klimaabkommen und jetzt dieses wichtige Abkommen mit dem Iran. Das ist ja das einzige, wo es mal gelungen ist, eine militärische Konfrontation durch Verhandlungen wieder aufzulösen. Unsere Sorge ist, dass wenn wir jetzt versuchen mit Nordkorea zum Beispiel zu Verhandlungslösungen kommen, dass es keine Atomwaffen auf der koreanischen Halbinsel gibt. Dass die gleichzeitige Kündigung des Abkommens, die jetzt droht - die noch nicht da ist, aber Droht mit dem Iran - natürlich die Glaubwürdigkeit solcher internationalen Verträge infrage stellt."