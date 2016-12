Hoher Besuch in der Bahnhofsmission am Berliner Bahnhof Zoo. Bundespräsident Joachim Gauck gab sich am Mittwoch in der deutschen Hauptstadt sehr menschennah und bodenständig. Zu seinen Motiven für diese Zusammenkunft äußerte sich das deutsche Staatoberhaupt wie folgt: "Ich bin hierher in die Berliner Jebenstraße zur Bahnhofsmission gekommen, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste Menschen, gerade in der Adventszeit, vor Weihnachten Dankeschön sagen. Dankeschön für engagierte Arbeit im sozialen Bereich und habe mir erzählen lassen, was hier geleistet wird für wohnungslose Menschen, für Menschen die in Not sind, denen es aus den unterschiedlichsten Gründen so schlecht geht, dass sie auf die Hilfe anderer angewiesen sind." Die Bahnhofsmission dient als Anlaufstelle für Hilfsbedürftige aller Art. Oft sind es Obdachlose, die hier einen Platz zum Aufwärmen, etwas zu Essen oder Kleidung bekommen können. Die Einrichtung bietet aber auch Hilfe bei Problemen auf Reisen und unterstützt Menschen mit psychischen oder sozialen Problemen. Gauck fand dann auch Worte der Dankbarkeit für alle Mitarbeiter: "Und zu erfahren, indem wir uns anderen Menschen zuwenden, selber auch Glückserfahrungen machen können, dass unser Leben reicher und sinnvoller wird, dies erfährt man, wenn man mit den Menschen hier spricht. Egal ob es ein Arzt von der Charité ist, eine Frau, die Unternehmerin ist oder ob es junge Studierende sind, die hier helfen und mit den Gästen, die hier unsere Unterstützung brauchen, zusammen kommen. Das ist ein bewegendes Treffen gewesen. Ein Weihnachtsgeschenk für mich. Und ich wünschte, dass viele Berlinerinnen und Berliner das wahrnehmen, was hier an so kostbarer Hilfe passiert." Und der Bundespräsident kündigte an, wiederzukommen um selbst ehrenamtlich an der Geschirrspülmaschine auszuhelfen. Nach Angaben der Bahnhofsmission gibt es bundesweit 104 Einrichtungen, die von rund 2,2 Millionen Menschen im Jahr aufgesucht werden. Träger der Bahnhofsmissionen sind die katholische und die evangelische Kirche.