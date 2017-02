HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Bundespräsident Joachim Gauck: "Deutschland steht nun also solidarisch zu unseren baltischen Verbündeten. Und nicht nur ganz allgemein, sondern auch durch verteidigungspolitische Anstrengungen. Sie haben eben erwähnt, Herr Präsident, dass Deutschland als Rahmennation bei den Nato-Aktivitäten in Litauen tätig wird. Und deshalb erschöpft sich unsere Solidarität eben nicht nur in Worten. Wir müssen auch zusammenstehen bei dem gemeinsamen Einsatz gegenüber russischen Desinformationskampagnen."