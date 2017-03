Geert Wilders Griff nach der Macht

Ihm könnte die Parlamentswahl am Dienstag das Amt des niederländischen Regierungschefs bescheren: der Rechtspopulist Geert Wilders. Er lehnt den Euro und die Europäische Union ab und setzt sich für den sogenannten Nexit, den Ausstieg seines Landes aus der EU ein. In seinem Wahlprogramm fordert er die "Deislamisierung der Niederlande" und die Schließung aller Moscheen im Land. Nicht erst im laufenden Wahlkampf hatte der 53-Jährige wiederholt die marokkanische Minderheit in den Niederlanden angegriffen. Im Jahr 2016 sprach ihn ein niederländisches Gericht schuldig, Menschen mit marokkanischer Herkunft diskriminiert und beleidigt zu haben, verzichtete aber auf die Verhängung einer Strafe. Das Urteil sei schon Bestrafung genug, so die Richter. Zuletzt hatte Wilders die in den Niederlanden lebenden Marokkaner als "Abschaum" bezeichnet, der die Straßen unsicher mache. Die aktuellen Spannungen mit der Türkei könnten dem Rechtspopulisten kräftig Rückenwind und damit weitere Wählerstimmen verschaffen. Umfragen sahen seine 2006 gegründete "Partei für die Freiheit" in den Wochen vor der Wahl immer wieder auf Platz eins. So viele Stimmen Wilders auch auf sich vereinen könnte, so klein ist hingegen seine Partei. Geert Wilders selbst ist ihr einziges Mitglied. Im Übrigen gibt sich Wilders sozial: Rentner und Pflegebedürftige sollen gestärkt werden, so sein Wahlprogramm - finanziert etwa durch die Streichung niederländischer Entwicklungshilfe und Kunstförderung. Dass Wilders eine absolute Mehrheit auf sich vereinen können wird, gilt als unwahrscheinlich. Eine Koalition wäre dann die Lösung. Die meisten großen Parteien aber haben bereits ausgeschlossen, mit der "Freiheitspartei" ein Regierungsbündnis zu schließen.