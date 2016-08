Der US-amerikanische Schauspieler, Komiker, Regisseur und Autor Gene Wilder ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Bekannt war er vor allem für seine lustigen Rollen in Filmen wie "Charlie und die Schokoladenfabrik" aus dem Jahr 1971. Oder dem Woody Allen Film "Was sie schon immer über Sex wissen wollten". Darüber hinaus spielte er 1974 in den Werken von Mel Brooks mit. Dazu gehörten die Filme "Frankenstein Junior" sowie "Der wilde wilde Westen". In den letzten Jahren hat der Schauspieler unter Alzheimer gelitten. Gene Wilder verstarb nach Angaben der Familie am Montag im US-Bundesstaat Connecticut.