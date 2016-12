Hinter dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt stecken nach den Worten von Generalbundesanwalt Peter Frank möglicherweise mehrere Personen. Man wisse nicht, ob es einen oder mehrere Täter gebe, sagt er. Frank bekräftigte, dass die Ermittler von einem terroristischen Hintergrund ausgingen. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des mehrfachen Mordes und des versuchten Mordes eingeleitet worden. "Wir haben noch kein Bekennervideo. Es gibt auch Vergleichsfälle, wo das nicht kam. Deswegen ist ja auch für uns nicht abschließend geklärt, was der Hintergrund ist. Ob es sich um einen wirklich terroristischen Anschlag und eventuell aus welchem Phänomenbereich es sich handelt. Man kann sicherlich aufgrund des Zieles, des Modus Operandi, vielleicht den Blick auf einen eher islamistischen Hintergrund wenden. Aber das ist keine feste Annahme. Zudem gebe es Zweifel, ob der festgenommene Pakistaner auch der Täter sei sagte Frank: "Wir müssen uns aber eventuell auch mit dem Gedanken vertraut machen, dass der Festgenommene, es handelte sich dabei um einen pakistanischen Staatsangehörigen, der gestern Abend als Verdächtiger vorläufig festgenommen wurde, wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass er eventuell auch nicht der Täter oder zur Tätergruppe gehörte" Klarheit erhoffen sich die Ermittler, wenn die Ergebnisse der Spurensicherung vorliegen. Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt warnte davor, dass möglicherweise noch ein gefährlicher Straftäter auf der Flucht sei. Erhöhte Aufmerksamkeit sei geboten. Die allgemeine Lageeinschätzung habe sich aber mit dem Anschlag nicht geändert. Die Gefahr sei heute nicht größer, als sie gestern gewesen sei, sagte Kandt. Absolute Sicherheit gebe es nicht. "Ich habe ihnen ja schon einmal gesagt, dass wir hier die Weihnachtsmärkte nicht zu Burgen ausbauen können. Und wir haben eine ganze Reihe von Weihnachtsmärkten in der Stadt. Zudem ist es so, dass wir ja insgesamt eine fast unbegrenzte Anzahl von sogenannten weichen Zielen haben. Sie können genauso gut mit einem LKW den Tauentzien runterfahren. Wenn der am Samstagnachmittag vollbelegt ist mit Fußgängern. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit dem LKW Menschen zu töten, das ist einfach so, dass es einfach eben eines unter vielen Zielen ist." Der Chef des Bundeskriminalamtes Holger Münch sagte, es werde in alle Richtungen ermittelt, um möglicherweise tatbeteiligte Personen zu identifizieren und diese festzusetzen. In zeitlicher Nähe zu einem solchen Anschlag sei mit "erheblichem weiteren Attentats-Risiko" zu rechnen, so Münch.