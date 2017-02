Gericht erklärt auf Antrag Audis Dokumente zu Dieselgate zur Geheimsache

Vor dem Arbeitsgericht Heilbronn hat am Dienstag die Verhandlung über die Klage eines Ingenieurs gegen die VW-Tochter Audi, seinen bisherigen Arbeitgeber, stattgefunden. Der ehemalige Entwicklungschef für Dieselmotoren dringt auf Weiterbeschäftigung, nachdem er im November 2015 wegen der Ermittlungen in Sachen Dieselskandal freigestellt wurde. Audi hat im Rechtsstreit die Veröffentlichung von Dokumenten zum Hergang der Abgasmanipulation verhindert. Das Gericht entschied, auf Antrag von Audi, als vertraulich deklarierte Unterlagen nur hinter verschlossenen Türen vortragen zu lassen. Auch Erläuterungen des Anwalts zu einer E-Mail von 2012, die auf eine frühe Kenntnis von Audi-Chef Rupert Stadler über zu hohe Schadstoffemissionen von Dieselautos hindeuten, konnte der Anwalt von des Ingenieurs nicht vortragen. Er dürfe zu den vertraulichen Dokumenten keinerlei Angaben machen. Die Entscheidung über die Weiterbeschäftigung des Ingenieurs soll am 10. März fallen.