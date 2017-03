Gericht lehnt Verfügung gegen Facebook wegen Verleumdungen ab

Das Landgericht Würzburg hat eine einstweilige Verfügung gegen Facebook wegen der Verbreitung von Fotos eines syrischen Flüchtlings abgelehnt, auf denen dieser als Krimineller dargestellt wird. Das Gericht entschied am Dienstag, Facebook habe sich nicht an Verleumdungen beteiligt. Facebook habe sich die Inhalte auch nicht zu eigen gemacht, sagte Gerichtssprecher Tobias Knahn: O-Ton: "So dass es sich lediglch um fremde Inhalte der Nutzer des Portals handele. Deswegen hafte Facebook nur nach den Grundsetzen des Telemediengesetzes als Hostprovider" Der Kläger will erreichen, dass die Behauptung gelöscht wird, er habe in Berlin versucht, einen Obdachlosen zu töten. Zudem fordert er von Facebook, Bilder zu entfernen, in denen er in Zusammenhang mit Anschlägen gebracht wird, wie sein Anwalt Chan-Jo Jun sagte: O-Ton: "Das Bild ist seit zehn Wochen online, es ist auch heute noch online, und es bedarf dafür auch keiner besonderen Schwierigkeiten, um das Bild abzurufen. Das Gericht hat aber den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung heute zurückgewiesen. Das Gericht bewegt sich damit in den Grenzen, die das Gesetz vorsieht. Die E-commerce-Richtlinie, die älter ist als Facebook. Die entstanden ist, als es noch keine sozialen Netzwerke gab und als man sich noch keine Geddanken machen musste, wie man mit verleumderischen Inhalten, Facebook und so weiter umgehen muss. Was wir heute gesehen, ist - wir müssen uns entscheiden, ob wir hinnehmen wollen, dass Facebook im Grunde genommen machen kann, was es will, oder ob deutsches Recht und vor allem auch die Entfernung rechtswidriger Inhalte umgesetzt werden soll." Die Klägerseite hatte Facebook vorgeworfen, Verleumdungen oder Beleidigungen nicht zu löschen, wenn Nutzer diese meldeten. Im Fall seines Mandanten, so der Anwalt, seien kritisierte Inhalte zwar gesperrt, aber nicht gelöscht worden und könnten weiterhin relativ einfach angeschaut werden.