Gestohlenes KZ-Tor zurück in Dachau

In Dachau bei München ist das gestohlene KZ-Eingangstor mit der Inschrift "Arbeit macht frei" am Mittwoch wieder der Öffentlichkeit präsentiert worden. Das historische Tor wurde als Teil eines Kunsttransportes in der Gedenkstätte für das Konzentrationslager angeliefert. Es war im November 2014 von immer noch Unbekannten hier gestohlen worden. Ende 2016 wurde es auf einem Parkplatz nahe der Stadt Bergen Norwegen dann gefunden. Damit sei das Tor an seinem Ursprungsort zurück, wie der bayerischen Kultusminister Ludwig Spaenle von der CSU am Mittwoch in Dachau sagte: O-TON: Es ist die Heilung eines Angriffes auf die Integrität dieser Gedenkstätte. Man hat ganz gezielt und bewusst dieses Tor entfernt, weil natürlich das KZ Dachau als erster dieser Schreckensorte eine symbolhafte, weltweite Bedeutung hat. Insofern ist das ein Heilen dieser Wunde." In dem Spruch "Arbeit macht frei" spiegelt sich die verharmlosende Nazi-Propaganda wider, die darauf abzielte, die Konzentrationslager als "Arbeits- und Umerziehungslager" darzustellen. Zugleich markieren diese Worte die zynische Haltung der SS gegenüber den Häftlingen, denn in den Konzentrationslagern war die Zwangsarbeit eines der zentralen Mittel des Terrors.