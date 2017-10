GfK: Konsumklima in Europa auf hohem Niveau

In der Europäischen Union ist die Stimmung der Konsumenten so gut wie seit Jahren nicht mehr. Das Barometer stieg am Ende des dritten Quartals um knapp 2 Punkte auf 20,9 Zähler im Vergleich zum Vorquartal, wie die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) am Mittwoch mitteilte. Der GfK-Experte Rolf Bürkl. "Wir haben auf der einen Seite eigentlich in der gesamten EU rückläufige Arbeitslosenzahlen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann auf der anderen Seite ist auch die Weltwirtschaft in einer Erholungsphase. Das hilft natürlich den exportorientierten Unternehmen, die auch in der EU zahlreich vertreten sind. Und dann, das führt natürlich auch zu steigenden Einkommen." Mehrere Länder verzeichneten bei der Bereitschaft zu größeren Anschaffungen eine Verbesserung oder zumindest ein gleichbleibend stabiles Niveau. Allerdings nicht alle: "Also seit dem Brexit-Referendum ist die Konsumstimmung in Großbritannien mit einem rückläufigen Trend behaftet. Wir haben dann den Macron-Effekt in Frankreich, der in der ersten Jahreshälfte zu einer deutlichen Stimmungsverbesserung geführt hat, allerdings zuletzt jetzt im dritten Quartal zu einer Abschwächung, denn es wurden die ersten Pläne der Arbeitsmarktreformen bekannt. Und da sehen die Beschäftigten doch, dass auch Belastungen auf sie zukommen werden." Die Ergebnisse zum GfK Konsumklima in Europa stammen aus einer Konsumentenbefragung, die im Auftrag der EU-Kommission in den 28 EU-Ländern monatlich unter rund 40.000 Personen durchgeführt wird.