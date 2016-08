Borussia Mönchengladbach freut sich auf die Herausforderung Champions League und die Bundesligasaison. Gleich zum Auftakt treffen die Fohlen auf einen Teilnehmer der Königsklasse. Leverkusen kommt am Samstagabend in den Borussia-Park. Eine schwierige Aufgabe, sagt Trainer Andre Schubert. O-TON ANDRE SCHUBERT, TRAINER VON MÖNCHENGLADBACH: "Bayer hat in dieser Saison gesagt, glaube ich zum Start, dass sie jetzt den besten Kader seit zehn, zwölf, 13 Jahren haben. Alles, was aus Bayer kommt, aus Bayer Leverkusen kommt, geht in Richtung, wir wollen oben angreifen, also absolute Top-Mannschaft, die haben sich super verstärkt. Und ja, dementsprechend ist das gleich ein riesen Brett im ersten Spiel. Aber da freuen wir uns drauf." Doch auch beim Gegner herrscht durchaus Respekt. Leverkusen-Trainer Roger Schmidt. O-TON ROGER SCHMIDT, TRAINER VON BAYER LEVERKUSEN: "Mittlerweile sind sie ja kontinuierlich vorne mit dabei, ist ein totaler Konkurrent für uns geworden auch um die internationalen Plätze, egal jetzt ob Europa League oder Champions League und ich glaube, das ja in Gladbach sehr gute Arbeit geleistet wird, auch was die Kader-Zusammenstellung angeht und so weiter, glaube ich, haben sie eine sehr gute Mannschaft zusammen, die auch mittlerweile gewachsen ist, ähnlich wie bei uns auch." Anpfiff für das Topspiel ist am Samstagabend um 18:30 Uhr.