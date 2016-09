Für die Spieler von Borussia Mönchengladbach ist es sicherlich ein Highlight der Saison. Am Dienstag tritt das Team von André Schubert in der Champions League gegen Manchester City an. Im Etihad-Stadion ist das Team aus der Bundesliga sicherlich Außenseiter. Allerdings haben die Gladbacher schon in der vergangenen Saison gezeigt, dass sie Manchester gefährlich werden können. Beide Partien in der Königsklasse waren knapp, auch wenn Manchester am Ende die Nase vorn hatte. Manchester City-Trainer Pep Guardiola kennt Gladbach gut aus der Bundesliga. Und hat großen Respekt vor der Mannschaft. "Die Mannschaft von Schubert hat immer mit großem Risiko gegen mich gespielt, es ist ein sehr mutige Mannschaft und ein sehr mutiger Trainer. Es ist eine der talentiertesten Mannschaften in Europa. Wenn wir sie spielen lassen, werden wir leiden müssen. Sie haben sehr viel Qualität. Die Gruppen-Auslosung ist schwierig, besonders weil Barcelona dabei ist. Aber auch Gladbach. Ich kenne sie, das ist eine sehr sehr gute Mannschaft." Auch wenn Manchester City derzeit die Tabelle in der Premier League anführe, sei die Mannschaft noch sehr weit davon entfernt, sich mit den besten Mannschaften in Europa messen zu können, sagte Guardiola. Alle Spieler müssten sich verbessern, wenn man die großen Ziele in dieser Saison erreichen wolle.