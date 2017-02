Goldener Bär für ungarischen Film "Körper und Seele"

Der goldene Bär ging in diesem Jahr an eine ungarische Produktion. Ildikó Enyedis Liebesgeschichte "Körper und Seele" über zwei verträumte Mitarbeiter eines Schlachthofes in Budapest wurde mit dem begehrten Preis ausgezeichnet. "Ich bin abergläubisch. Ich denke nie an Preise, dem traue ich nicht. Es ist eine einmalige Anerkennung und wir brauchen es - alle Filmemacher brauchen es, denn so wissen wir, dass wir nicht umsonst arbeiten." Als einer der Favoriten galt lange Zeit der Film "Die andere Seite der Hoffnung" von Aki Kaurismäki. Der finnische Kult-Regisseur erzählt darin die Geschichte eines Restaurantbesitzers in Helsinki und eines syrischen Flüchtlings. Am Ende bekam Kaurismäki nur einen Silbernen Bären für die beste Regie. Sichtlich wenig erfreut über die Auszeichnung versuchte der Regisseur, den Preis in seine Jackettasche zu stecken. Bedankte sich dann aber doch noch. Einen Silbernen Bären erhielt auch Georg Friedrich als Bester Darsteller in "Helle Nächte" von Thomas Arslan. Der Schauspieler zeigte sich über die Auszeichnung bewegt. "Ich kann es immer noch gar nicht fassen. Was mich dran interessiert hat, dass wenig gesprochen wird und dass man mit diesem wenigen dann doch so viel zeigen kann. Und so viel machen kann." Bei der 67. Berlinale waren 18 Filme im Rennen um den Goldenen und die Silbernen Bären. Insgesamt wurden rund 400 Filme gezeigt. Der Festivaldirektor Dieter Kosslick zog eine Positive Bilanz. "Ich denke, sie war friedlich und sie war freundlich. Die Menschen waren elektrisiert, weil sie alle gemerkt haben, die Filme auf der Leinwand beschreiben eine andere Realität als die Realität von vielen Politikern und Regierungen." Die Preise wurden am Samstag verliehen, das Festival selbst geht am Sonntag mit einem Publikumstag zu Ende.