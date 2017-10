Goldener Herbst: Warmes und sonniges Wochenende

In fast ganz Deutschland hat sich der Herbst am Samstag zum Start ins Wochenende wie hier in München noch einmal von seiner goldenen Seite gezeigt. Milde Temperaturen um die 20 Grad Celsius und strahlender Sonnenschein lockten zahlreiche Münchener ins Freie, in Parks oder in den nächsten Biergarten, um eine kühle Maß Bier in der Herbstsonne zu genießen. "Na ja, wenn so ein Wetter an einem Samstag passiert, dann muss man natürlich raus, da muss man an die Isar. Vor allen Dingen weiß man im Oktober, so viele gibt es davon nicht mehr, so viele Tage, und dann finde ich es schon überraschend, dass hier so relativ wenig los ist und alles so entspannt läuft. Das genieße ich umso mehr." "Also wenn der goldene Herbst nicht wäre, dann wären wir ja so arm dran." "Ja super, das Wetter finde ich ganz toll. Gerade so im Herbst, wenn die Blätter bunt werden. Einfach wandern, spazieren gehen, vielleicht morgen noch in die Berge, wenn das Wetter noch gut ist. Mal schauen." Die Chancen auf einen schönen Tag in den Bergen und ein sonnig warmen Sonntag stehen laut dem Deutsche Wetterdienst ganz gut. Am Sonntag soll es in ganz Deutschland richtig sonnig und warm werden, teilweise sogar mit bis zu 25 Grad.