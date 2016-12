Willkommen in der wundervollen Winter-Glitzer-Welt von Paris. Nach Angaben der Veranstalter eröffnete im Grand Palais der französischen Hauptstadt kürzlich die größte nicht dauerhafte Eissporthalle der Welt. Die Eisfläche beträgt 2.700 Quadratmeter. Und mehr als 100 Arbeiter waren mit dem Aufbau dieser weihnachtlichen Kulisse beschäftigt. Die Besucher sind entsprechend begeistert: "Ich finde es superschön und bin erstmals hier. Da ich schon lange nicht mehr gefahren bin, ist es aber noch etwas kompliziert." "Ich war vor kurzem in New York und da gab es eine Eisfläche im Freien. Aber es war nicht so cool wie hier - mit der Musik und der Disco-Kugel. Der Grand Palais ist auf eine wundervolle Weise erleuchtet. Es fühlt sich an, wie in den 70er, 80er Jahre." Doch der Spaß kostet. Denn die Ticketpreise reichen von 15 bis 27 Euro für Erwachsene. Kinder zahlen immerhin noch 12 Euro. Und allzu lang wird es diese leuchtende Eislaufoption auch nicht geben. Die verträumte Winterlandschaft schließt bereits kurz nach Neujahr. Am 2. Januar 2017 ist Schluss.