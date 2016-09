Am Rande der Zufahrtsstraße zum Hafen Calais harren noch immer noch Tausende Migranten im sogenannten "Dschungel von Calais" aus, und hoffen darauf über oder unter dem Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. Der britische Immigrationsminister Robert Goodwill kündigte jetzt an, sein Land wolle eine Mauer auf beiden Seiten der Zufahrtsstraße zum Hafen bauen. So sollen Flüchtlinge daran gehindert werden auf Lastwagen aufzuspringen, die auf dem Weg ins Vereinigte Königreich sind. Die Bauarbeiten sollen in diesem Monat beginnen und sind Teil eines rund 22 Millionen Euro schweren Aktionsplans, den Großbritannien und Frankreich im März beschlossen hatten. Die Mauer soll rund vier Meter hoch sein und auf beiden Seiten eines rund ein Kilometer langen Bereich der Straße gebaut werden. Im Juli wurden Entwürfe der Mauern vom Hafen Calais veröffentlicht. Das Bauprojekt soll Ende dieses Jahres abgeschlossen werden. Frankreich hatte im Februar und März ein Teil des wilden Flüchtlingslagers geräumt und angekündigt auch den Rest abzureißen - einen genauen Zeitplan gab die französische Regierung allerdings nicht bekannt.