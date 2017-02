Große Rettungsaktion in Neuseeland

In Neuseelands Golden Bay versuchen noch immer hunderte Freiwillige den gestrandeten Grindwalen zu helfen. Mit vereinten Kräften schafften sie es am Samstag, etwa 120 Tiere wieder ins tiefere Wasser zu bringen. Dutzende von ihnen strandeten aber erneut, als die Ebbe einsetzte. O-TON FREIWILLIGER: "Es ist emotional sehr anstrengend, man hört die Rufe der Wale, was ziemlich laut ist." Zwischenzeitlich bildeten die Freiwilligen auch eine Menschenkette im Wasser, um die Tiere vom Strand fern zu halten. Wegen Haien und Stachelrochen mussten sie aber bald wieder an Land gehen. Die Freiwilligen versuchen nun die Wale vor der Sonne zu schützen und kühl zu halten. Am Donnerstag strandeten in der flachen Bucht etwa 400 Grindwale, über 300 von ihnen verendeten. Die Gründe dafür sind nicht bekannt, Meeresbiologen sagen, es sei ein natürliches Ereignis. Auch bevor Menschen in Neuseeland siedelten seien hier massenweise Wale gestrandet.