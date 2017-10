Große Sprünge vor malerischer Kulisse

Das, was dieser Sportler auf der griechischen Insel Santorin vorführt, ist nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen. Bei dem Freerunning Wettbewerb vor malerischer Kulisse, ging es darum, sich möglichst gekonnt über die Dächer und Schluchten zu bewegen. Dabei waren Sportler aus 13 Nationen. Hunderte Zuschauer guckten ihnen bei ihrer Show zu. Beim Freerunning bewegt sich der Sportler frei nach seinem Willen fort. Dabei passt er sich und seine Bewegungen der Umgebung an. Das Spektrum der Möglichkeiten ist quasi unbegrenzt. "Künstlerische Freiheit" wird großgeschrieben. In diesem Jahr gewann übrigens ein Außenseiter. Alexander Titarenko aus der Unkraine landete auf Platz eins und überraschte Zuschauer und Punktrichter.