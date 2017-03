Großeinsatz der Polizei in Offenburg

In der baden-württembergischen Stadt Offenburg kam es am Wochenende zu einem Großeinsatz der Polizei wegen einer Anschlagsdrohung. Am frühen Sonntagmorgen haben Beamte eine Diskothek in einem Industriegebiet geräumt, sagte die Polizeisprecherin Karin Stürzel. "Im Zuge der Ermittlungen sind wir auf zwei verdächtige Männer gekommen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Das war so die Ausgangslage und die Ermittlungen haben uns dann zu einem Mann geführt, der dann auch um 1:00 Uhr in Offenburg kontrolliert und festgenommen werden konnte. Der ist momentan immer noch bei der Polizei, da laufen die Ermittlungen. Und in den Morgenstunden haben wir dann noch einen zweiten Tatverdächtigen in der Wohnung festgenommen, der ist aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß, weil ein Zusammenhang zu dem Drohhinweis nicht konkretisiert werden konnte." Der Einsatz wurde am Sonntagvormittag beendet.