Großfeuer macht 15.000 Menschen obdachlos

In der philippinischen Hauptstadt Manila hat ein Großfeuer hunderte Häuser zerstört. Etwa 15.000 Menschen verloren ihr Zuhause und müssen nun in Notunterkünften schlafen. Mindestens sieben Menschen seien verletzt worden, teilten die Behörden mit. Das Feuer brach am Dienstagabend in einer Elendssiedlung aus, erst nach zehn Stunden gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Manila ist eine der am dichtesten besiedelten Städte der Welt. Immer wieder brechen hier verheerende Brände aus. Erst vor einer Woche wurden bei einem anderen Großfeuer mindestens 100 Menschen verletzt.