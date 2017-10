Grüne setzen in Niedersachsen auf Fortsetzung von Rot-Grün

Die Grünen in Niedersachsen würden ihre Regierungskoalition mit der SPD am liebsten auch nach der Landtagswahl am 15. Oktober fortsetzen. Doch schenkt man den Umfragen glauben, wird es dafür nicht reichen. Eine Mehrheit hätte nur noch eine große Koalition oder ein Jamaika-Bündnis aus CDU, FDP und Grünen. Ein rechnerisch mögliches Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP haben die Liberalen ausgeschlossen. Möglich wäre auch ein rot-rot-grünes Bündnis. Ohne die Grünen gehe es nicht in Niedersachsen, sagt die Grünen-Spitzenkandidatin Anja Piel: "Wir sind diejenigen, die für Verlässlichkeit stehen. Das, was wir versprechen, setzen wir um. Und dazu tragen wir zur Not auch unsere jeweiligen Koalitionspartner über die steinigsten Ecken und Bäche. Weil wir ganz genau wissen, wohin wir wollen, weil wir das nicht nur in Koalitionsverträge reinschreiben, sondern weil wir das auch umsetzen in den Jahren, in denen wir in der Regierungsverantwortung sind." Die vorgezogene Wahl wurde nötig, nachdem die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten im August ins CDU-Lager wechselte und damit die rot-grüne Koalition von Ministerpräsident Stephan Weil die Mehrheit im Parlament verlor. "Wir mussten aufhören, als es am meisten Spaß gemacht hat, wir haben noch Ideen mit der SPD gemeinsam, an denen wir arbeiten wollen", erklärt die 51-Jährige. "Uns hat es erst mal sehr viel Antrieb gegeben zu sagen, jetzt sollen die Wählerinnen und Wähler aber entscheiden und nicht eine einzelne Abgeordnete." Die Parteimitglieder seien hochmotiviert für den Landtagswahlkampf, "weil die sich sagen, ja, nee, also Politik kann nicht einfach bestimmt werden von solchen Einzelentscheidungen, sondern Mehrheiten im Parlament werden gewählt." Im niedersächsischen Landtag, das zeichnet sich ab, werden sich die Grünen mit den Abgeordneten der AfD auseinandersetzen müssen. Die Rechtspopulisten werden den Umfragen zufolge zum ersten Mal ins niedersächsische Parlament einziehen.