Grüne wollen Chancen für Jamaika-Koalition ausloten

Bei dem kleinen Parteitag der Grünen in Berlin zeigte sich die Mitglieder angrifflustig, gut gelaunt und gut organisiert. Und es fehlte auch nicht an spitzen Kommentaren in Richtung potenzielle Koalitionspartner. Unter anderem äußerte sich der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir auf der Veranstaltung am Samstag in Berlin: "Ich will noch mal sagen, um noch mal die Bedeutung klar zu machen, was da ansteht. Letztens hat zu mir jemand gesagt, Jamaika, das sei doch ungefähr so, wie wenn Borussia Dortmund und Schalke 04 ernsthaft überlegen würden ein gemeinsames Stadion zu bauen. Ich schaue die NRWler an, ja, ja, ich höre schon, das niemals. Aber ich sage euch mal, viel einfacher wird es auch nicht, das, was wir da vorhaben. Denn es ist klar, die Entscheidungen müssen breit getragen werden, deshalb haben wir diese Sondierungskommission so eingesetzt, wie wir sie eingesetzt haben." Und Özdemir wies auch die Meldungen zurück, die Spitzen von FDP und Grünen hätten sich bereits auf die Verteilung von Ministerien in informellen Gesprächen über eine Jamaika-Koalition verständigt. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterstrich, dass die Grünen nun Mut bräuchten für die anstehenden Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition mit Union und FDP: "Wir brauchen jetzt einfach eine verlässliche Regierung. Europa braucht einen verlässlichen Partner in Deutschland. Und jetzt sagen immer welche, mir fehlt die Fantasie. Mein Tipp: lest Michael Ende "Die unendliche Geschichte." Bei den Grünen steht der linke Flügel der Partei einem Jamaika-Bündnis mit CDU, CSU und FDP viel skeptischer gegenüber als die Realos. Fraktionsvorsitzende und Co-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt, die zu den Realos in der Partei zählt, am Samstag in der Bundeshauptstadt: "Der Auftrag, den wir bekommen haben, von den Wählerinnen und Wählern heißt: macht es mit Ernsthaftigkeit, macht es verantwortungsbewußt. Und ich sage aber auch: wir machen es auch mit Lust. Das ist nicht nur Bürde, das ist nicht nur schwer. Wir sind in diesen Wahlkampf gegangen und haben gesagt, es uns um den Klimaschutz. Es geht uns darum, dass diese Welt, dass dieser Planet bedroht ist. Wir können nicht kurz nach den Wahlen sagen, dass uns leider zu schwierig, uns jetzt dafür einzusetzen, weil es so eine blöde Konstellation ist. Natürlich geht es weiterhin darum, dass wir raus kommen aus der Kohle und dass wir reinkommen in die emissionsfreie Mobilität." Der kleine Parteitag sollte Sondierungen mit Union und FDP billigen. Die knapp einhundert Delegierten stimmten über einen Entwurf des Bundesvorstands ab, in dem "ökologischer Fortschritt" und "mehr soziale Gerechtigkeit" als Ziele einer neuen Bundesregierung gefordert werden. Zudem pochen die Grünen auf eine "humanitäre Flüchtlingspolitik".