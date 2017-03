Grüne wollen mit Kernthema Ökologie punkten

Die sinkenden Umfragewerte setzen die Grünen immer weiter unter Druck. Die Ökopartei muss fürchten, bei der Bundestagswahl im September noch unter dem Ergebnis von 2013 von 8,4 Prozent zu landen. Inhaltlich wollen die Grünen sich dieses Jahr auf das Thema Umweltschutz fokussieren. Die Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt und ihr Co-Spitzenkandidat Cem Özdemir stellten am Freitag in Berlin ihren Wahlprogrammentwurf vor. "2030 muss das letzte Jahr sein, wo ein Verbrennungsmotor vom Band geht. Danach wollen wir ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge haben, die in Deutschland schließlich produziert werden. Wir bekennen uns zum Automobilstandort Deutschland. Aber das kann nach Lage der Dinge künftig eben nur ein emissionsfreies Auto sein." Über den über 100 Seiten starken Programmentwurf des Bundesvorstandes wollen die Grünen in den kommenden Monaten diskutieren. Das Programm beschließen soll ein Parteitag, der vom 16. bis 18. Juni in Berlin stattfinden soll.