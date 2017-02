Gute Noten beim ADAC-Sommerreifentest

Härtetest für Sommerreifen auf der Teststrecke des ADAC. Der Automobilclub hat 16 Sommerreifen für Fahrzeuge der Mittelklasse sowie 15 Sommerreifen für SUVs getestet. Dabei schnitten die meisten Reifen gut bis befriedigend ab. Die Reifen mussten sich in fünf Testkategorien beweisen. Besonders wichtig: die Leistung beim Bremsen auf nasser Fahrbahn. Dort gab es fast durchweg gute Leistungen. Allerdings versagte hier ein Reifen von Yokohama komplett. Man müsse nicht unbedingt viel Geld ausgeben, um einen guten Reifen zu bekommen, sagt Melanie Mikulla vom ADAC: "Teuer heißt nicht immer gleich gut. Wir haben in diesem Jahr einen Reifen von Michelin getestet, der nur die Note 'ausreichend' erhalten hat. Genauso einen Dunlop, der mit 'befriedigend' bewertet wurde. Dagegen gibt es aber Reifen aus dem günstigeren Preissegment, und die konnten durchaus überzeugen." In der Kategorie Mittelklasse haben gleich fünf Reifen die Note Gut erhalten. Testsieger wurde der Pirelli Cinturato, gefolgt vom Bridgestone Turanza, dem Continental PremiumContact und dem Goodyear EfficientGrip.