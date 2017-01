Abschiebehaft und Fußfesseln für Gefährder: Vor einem Treffen von Innenminister Thomas de Maiziere und seinem Justizkollegen Heiko Maas zeichnen sich als Konsequenz aus dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt härtere Maßnahmen ab. Zugleich will die Bundesregierung mehr Druck auf Staaten ausüben, ihre als gefährlich eingestuften Bürger zurückzunehmen. Maas bekräftigte seinen Vorschlag, ausreisepflichtige Ausländer bis zu 18 Monate in Abschiebehaft zu nehmen, auch wenn eine Rückführung aktuell nicht möglich sei. BUNDESJUSTIZMINISTER HEIKO MAAS (SPD) "Wir wollen Gefährder insgesamt besser überwachen. Und deshalb werden wir für die Überwachung von Gefährdern über den Gesetzesentwurf hinaus, den ich bereits vorgelegt habe, den Einsatz der Fußfessel nicht nur für verurteilte Straftäter nach der Haftentlassung möglich machen, sondern auch bereits generell für Gefährder davor." De Maiziere äußerte sich im Gegenzug zustimmend zum Vorschlag von Maas, die Möglichkeit zu schaffen, Gefährdern Fußfesseln anlegen zu können. Auch Rainer Wendt der Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft begrüßte Maas Vorstoß. O-TON RAINER WENDT, VORSITZENDER DEUTSCHE POLIZEIGEWERKSCHAFT "Bundesinnenminister Thomas de Maizière wird das mit dem Justizminister besprechen, und wir sind gespannt auf den Gesetzgebungsvorschlag. Wir sind unbedingt dafür, dass man das macht." Die Grünen treten bei Reformen als Konsequenz aus dem Anschlag in Berlin auf die Bremse. Vor einer Gesetzesverschärfung müsse erst belegt werde, dass sich bestehende Verordnungen nicht bewährt hätten, sagte Parteichef Cem Özdemir am Montag in Berlin. O-TON GRÜNEN-PARTEIVORSITZENDER CEM ÖZDEMIR "Was wir nicht mitmachen, ist ein Überbietungswettbewerb an Vorschlägen für innere Sicherheit, wo am Ende wir riesige Datenmengen haben, aber wie im Fall von Amri nachher so ein Fall im Lagezentrum sieben Mal besprochen wird und trotzdem er am Ende durch die Lappen geht. Das darf sich nicht wiederholen." SPD-Generalsekretärin Katarina Barley warf unterdessen de Maiziere Versagen vor. Es liege in seiner Zuständigkeit dafür zu sorgen, dass ausreisepflichtige Gefährder auch wirklich das Land verließen. Auch die Linke legt De Maiziere einen Rücktritt nahe.