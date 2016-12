Im wiederaufgerollten Fall um den sogenannten "Kannibalen aus dem Osterzgebirge" wurde am Dienstag ein Urteil gesprochen, das jedoch noch nicht rechtskräftig ist. Detlev G., ein suspendierter Beamter des sächsischen Landeskriminalamtes, wurde vom Landgericht Dresden wegen Mordes und Störung der Totenruhe zu acht Jahren und sieben Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Gerichtssprecher Thomas Ziegler am Dienstag in Dresden mit weiteren Details: "Die Kammer zeigte sich im Ergebnis der Beweisaufnahme überzeugt, dass der später getötete und zerstückelte sich nicht selbst getötet hatte, indem er sich in die Schlinge hat fallenlassen, sondern dass der Angeklagte die Seilwinde hochgezogen hat. Er damit ein vorsätzliches Tötungsdelikt begangen hat. Da er zur Befriedigung des Geschlechtstriebs und zur Ermöglichung einer anderen Straftat - nämlich der Störung der Totenruhe durch Zerstückelung gehandelt hat - hat er zwei Mordmerkmale erfüllt." Detlev G. soll nach Ansicht des Gerichts im November 2013 einen Mann aus Hannover getötet und zerstückelt haben. Den Plan hatten die beiden Männer offenbar gemeinsam gefasst. Das Opfer und der Täter hatten laut Ermittlungen Anfang Oktober 2013 erstmals über eine Internetseite Kontakt aufgenommen und sich in den folgenden Wochen zu der Tat verabredet. Gemeinsam waren die beiden demnach zur Pension des Täters im Erzgebirge gefahren. Nach Darstellung von Detlev G. tötete sich der 59-Jährige dort jedoch selbst. Am 1. April 2015 verurteilte das Dresdener Gericht den Angeklagten zu acht Jahren und sechs Monaten Haft. Sowohl Detlev G. als auch die Staatsanwaltschaft legten danach aber Revision vor dem Bundesgerichtshof ein, der das Urteil gut ein Jahr später aufhob. Laut BGH hatte die Dresdener Kammer eine Selbsttötung des Mannes nicht rechtsfehlerfrei ausgeschlossen und verwiesen den Fall zurück nach Dresden. Endrik Wilhelm, der Verteidiger von Detlev G. äußerte sich direkt nach der Urteilsverkündung am Dienstag in Dresden erstaunt: "Also wir sind zunächst einmal sehr überrascht. Denn das Gericht hat durch verschiedene Äußerungen eine Erwartungshaltung geweckt, die nicht bestätigt worden ist. Das Gericht hat gesagt, es geht davon aus, dass es nicht konkret würde feststellen können, was genau geschehen sei in diesem Keller. Was die Möglichkeit eines Selbstmords eröffnete. Und das Gericht hat dann auch noch gesagt, es ginge davon aus, dass Selbstmord nicht ausschließbar sei. Das hat schon also eine gewisse Erwartungshaltung geweckt, die auch unser Verteidigungsverhalten beeinflusst hat. Diese Erwartungshaltung ist jetzt nicht bestätigt worden, weil uns das Gericht uns nicht gesagt hat, was es wirklich gedacht hat. Das ist ein außergewöhnlicher Vorgang, denn ich offen gesagt in 25 Jahren Tätigkeit als Strafverteidiger noch nie so erlebt habe." Der Verteidiger betonte, dass er sich nun erst mal mit seinem Mandanten in Ruhe beraten wolle. Dann werde man sehen, ob sie erneut die gerichtliche Entscheidung anfechten werden, oder nicht.