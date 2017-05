Haltung per App

Sitz gerade Kind! Viele Eltern haben ständig Angst, dass der Nachwuchs krumm und schief gedeiht. Und dieses Dauerhängen über'm Handy macht die Sache doch bestimmt nicht besser. Oder doch? Eine Firma aus Israel hat ein Gerät entwickelt, das im wahrsten Sinne des Wortes Haltung verleihen soll. Upright, so heißt die Erfindung, enthält Sensoren, die auf Haut geklebt werden. Per App wird der Nutzer dann ermahnt, sich schön aufzurichten. "Unser Algorithmus erkennt, ob man in einer schlechten Haltung hängt", sagt der Mitbegründer von Upright, Ori Fruhauf." Eine leichte Vibration erinnert einen dann daran, sich gerade hinzusetzen oder zu stellen. Das stärkt die inneren Muskeln und schärft das Bewusstsein für die richtige Haltung. Nach einer Weile wird das richtig zur Gewohnheit." Genau das richtige Gerät für unser Jahrtausend, findet Fruhauf. "Wir verbringen so viel Zeit vor dem Computer und mit Smartphones. Wir hängen da vornüber gebeugt, um runterzuschauen. Das führt zu einer Menge Verspannungen in Nacken und Rücken." Der Physiotherapeut Ido Dana hat "Upright" im Praxisalltag an der Sportklinik in Yehud getestet. Seine Patienten hätten ihm von einer deutlichen Besserung ihrer Beschwerden innerhalb von drei Wochen berichtet, sagt Dana. "Upright kann sehr gut als Übungsgerät zu Hause eingesetzt werden. Es hilft, unser Verhalten zu ändern. Das Gehirn nimmt die Haltung nach einer Weile anders wahr, darin liegt der große Vorteil dieses Gerätes." Die Firma arbeitet auch an Geräten, die man sich um den Hals hängen oder an der Kleidung befestigen kann. Das nötige Workout muss man aber trotzdem noch alleine machen.