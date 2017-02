Die Polizei hat am Sonntag den Hamburger Flughafen vorübergehend geräumt. Dort hatten mehrere Fluggäste und Angestellte über Augenreizungen und Husten berichteten. Mindestens 50 Menschen seien im Sicherheitsbereich, in dem das Handgepäck der Passagiere kontrolliert wird, verletzt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der bislang unbekannte Stoff soll der Feuerwehr zufolge durch die Klimaanlage ausgetreten sein. Man sei dabei Behandlungsplätze aufzubauen und den Stoff zu analysieren. Am Nachmittag gab die Bundespolizei die Terminals wieder für die Passagiere frei. Der Flugverkehr laufe wieder an.