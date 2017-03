Harte Zeiten für Migranten in den Niederlanden

In Sachen Fahrradfahren haben sich diese Migranten offenbar schon ganz gut an ihre derzeitigen Gastgeber, die Niederländer, angepasst. Das in Groningen vor Anker liegende Schiff wurde zu einem schwimmenden Flüchtlingsheim umfunktioniert. Mit den anstehenden Parlamentswahlen fürchten Betreiber wie auch die Bewohner des Nothilfe-Projektes namens "Bett, Bad, Brot" eine Verschärfung der Asylpolitik. Ton Schroor, der für eine gemäßigte Partei im Stadtrat sitzt, hat die Eröffnung der Unterkunft unterstützt - auch nachdem die Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Mark Rutte deren Finanzierung stoppte. O-Ton: "Wir haben hier in Groningen immer gesagt, niemand, der bei uns Zuflucht sucht, muss draußen im Freien oder unter einer Brücke schlafen. Wir haben diese Räume ohne Verzögerung hergerichtet, in der Erwartung, dass die nationale Regierung in den gleichen Bahnen nach einer humanen Lösung sucht." Diese humane Lösung ist wohl nicht nur unter den niederländischen Parteien Interpretationssache. Entscheiden werden sich die Wahlen an Inhalten, aber auch an Personen. Medial beherrschend ist dabei vor allem der Chef der niederländischen Rechtspopulisten, Geert Wilders, hier beim Wahlkampf am Mittwoch. Doch die lange Zeit in Meinungsumfragen führende Freiheitspartei von Wilders ist in der Wählergunst zurückgefallen. Einer aktuellen Erhebung zufolge liegt sie derzeit mit 14,6 Prozent hinter Ruttes liberaler VVD und nur noch knapp vor den Christdemokraten. Die Freiheitspartei tritt für die Schließung von Moscheen, ein Verbot des Korans, einen Austritt aus der EU und einen Einwanderungsstopp für Muslime ein. Der Lokalpolitiker Ton Schroor hofft trotz der bereits härteren Gangart der amtierenden Regierung in der Asylpolitik weiter auf eine gemeinsame, humane Lösung für die Zuwanderer, auch nach dem Urnengang. Auf die ambivalente Stimmung verweist wohl auch eine Ipsos-Umfrage aus dem vergangenen Jahr. Demzufolge glaubt eine Mehrheit der Niederländer, knapp ein Fünftel der Bevölkerung seien Muslime. Tatsächlich sind es rund fünf Prozent.