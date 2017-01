Er soll Borussia Mönchengladbach wieder zurück auf die Erfolgsspur bringen. Dieter Hecking, 52-Jahre und zuletzt beim Bundesligisten VFL Wolfsburg unter Vertrag. Dort wurde sein Arbeitsverhältnis im Oktober des vergangenen Jahres aufgelöst. Er folgt in Gladbach auf André Schubert. Hecking bring seinen Co-Trainer Dirk Bremser mit und unterschrieb einen Vertrag bis 2019. Als Spieler hatte Hecking für Borussia Mönchengladbach einige Spieler bestritten. Er freue sich auf die neue Aufgabe, sagte er am Mittwoch. "Es geht mir darum, dass ich eine spannende Aufgabe sehe mit Borussia Mönchengladbach. Ich sehe einen tollen Verein, der in den letzten Jahren Hervorragendes geleistet hat, nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Umfeld, der Wahrnehmung in Deutschland, der einer der beliebtesten Vereine ist, und daran haben sie mächtig gearbeitet, das muss man mal sagen. Der sportliche Erfolg, der die letzten fünf bis sechs Jahre in Gladbach war, das ist nicht selbstverständlich, weil Sie genau richtig sagen, das ist alles selbst erarbeitet worden. Und das sind Dinge, die mich als Ur-Westfalen so ein bisschen auszeichnet, ich liebe die Arbeit, mir macht es Spaß, 24 Stunden am Tag über Fußball nachzudenken, und das sind so Dinge, die Borussia Mönchengladbach einfach in Deutschland mit einzigartig macht, diese Sympathie in diesem Verein, die einem entgegenschlägt, wenn man hier selber mal. Es ist jetzt zwar schon über 30 Jahre her, man hat es in sich, dieses Gefühl, das heißt Borussia Mönchengladbach." Gladbach ist in der Bundesliga-Tabelle auf den 14. Platz abgerutscht. Im Vorjahr hatten sich die Fußballer vom Niederrhein noch für die Champions League qualifiziert. Davon kann jetzt keine Rede sein. Hecking - so das Ziel - soll einen erfolgreichen zweiten Saisonabschnitt hinlegen. Ihm gehe es jetzt darum, die Mannschaft zu stabilisieren, sagte Hecking. Zunächst müsse er sich aber ein Bild von den Spielern machen. Am Freitag geht es ins Trainingslager ins spanische Marbella.