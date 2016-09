Im Streit mit der Bundeswehr über das als mangelhaft geltende Sturmgewehr G36 hat der Hersteller Heckler & Koch vor Gericht einen Erfolg erzielt. Die 8. Zivilkammer des Landgerichts Koblenz hat der Klage von Heckler & Koch gegen die Bundesrepublik Deutschland heute stattgegeben. Damit urteilte das Gericht am Freitag, dass die Bundeswehr keinen Anspruch auf Schadensersatz wegen ungenügender Treffgenauigkeit des Gewehrs hat. Es gebe keine Mängelrechte, das betreffende Sturmgewehr weiche nicht von der vertraglich vorausgesetzten Beschaffenheit ab, erklärte das Gericht. Gerichtssprecherin Susanne Dreyer-Mälzer am Freitag in Koblenz mit weiteren Informationen: "Heckler & Koch ging es in dem Verfahren um die Feststellung, dass die aufgrund zweier Verträge aus dem Jahr 2013 gelieferten Sturmgewehre mit der Bezeichnung G36 nicht mangelhaft sind. Die Zivilkammer ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die gelieferten Gewehre den vertraglichen Vereinbarungen entsprechen, denen die technischen Lieferbedingungen der Bundeswehr zugrunde lagen." Die Entscheidung des Landgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann die Bundeswehr Berufung einlegen.