Heftige Schneefälle in Nordjapan

Hoch türmt sich der Schnee auf den Dächern im japanischen Uonuma. Im Norden Japans hat so viel geschneit wie seit Jahren nicht mehr, eine Kaltfront hat die Region fest im Griff. Eine 61-Jährige Frau wurde laut lokalen Medienberichten tot vor ihrem Haus gefunden, begraben unter Schnee. Für die Einwohner heißt es jetzt, Schaufeln, was das Zeig hält, um das Eigenheim auch bequem verlassen zu können. Und es könnte noch dicker kommen, Meteorologen erwarten für das Wochenende eine "alarmierende Menge an Schnee" über das ganze Land verteilt. Und das könnte zum Verkehrschaos führen. Auch in der japanischen Hauptstadt soll es winterlich werden, dort sollen die Temperaturen in den nächsten Tagen unter den Gefrierpunkt fallen.