Heftige Waldbrände in Südfrankreich

Knapp zehn Kilometer vom französischen Küstenort Saint-Tropez an der Cote d´Azur entfernt, lodern die Flammen. Heftige Winde fachen die Feuer immer wieder an. Nach der Trockenheit der letzten Wochen und Monate können sich die Flammen leicht ausbreiten. Hunderte Hektar Wald fielen den Flammen bereits zum Opfer, die Bewohner von rund 100 Häusern mussten sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehrleute sind am Rande ihrer Belastbarkeit, sagt Einsatzleiter Michel Dutreux: "Die Situation ist nicht unter Kontrolle, uns fehlen die Mittel. Aktuell haben wir das Problem, das sich weiter im Norden ein Feuer ausbreitet, während zwei oder drei andere Feuer noch nicht gelöscht sind. Wir müssen unsere Kräfte einteilen. Ein Problem ist auch, dass das Feuer in der Nacht ausgebrochen ist. So konnten keine Hubschrauber und Löschflugzeuge eingesetzt werden." Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Weitere Feuer gibt es in den Regionen um Nizza und Marseille. Auch von der französischen Mittelmeerinsel Korsika wurden Brände gemeldet.