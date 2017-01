Die Nachfahren der Herero und Nama haben die Bundesrepublik Deutschland verklagt. Hintergrund sind die Verbrechen, die das Deutsche Reich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Namibia begangen hat. Damals hatten deutsche Kolonialtruppen einen Aufstand der beiden namibischen Volksgruppen niedergeschlagen. Etwa 100.000 Menschen der sollen dabei ums Leben gekommen sein. Die Herero und Nama fordern, dass sie in Entschädigungsverhandlungen mit einbezogen werden, die derzeit zwischen Namibia und Deutschland laufen. Klägeranwalt Kenneth McCallion. O-TON KENNETH MCCALLION, KLÄGERANWALT: "Der Völker der Herero und der Nama sind seit der Unabhängigkeit eine Minderheit im Land. Sie sind nicht überhaupt nicht Teil der Regierung oder nur ein sehr geringer. Sie machen sich also Sorgen, dass eine Entschädigungszahlung oder finanzielle Hilfen an die namibische Regierung gar nicht direkt bei den Opfern und ihren Nachkommen ankommen." Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Freitag, die Verhandlungen seien nicht einfach, liefen aber gut. Es gebe allerdings gute Gründe nicht direkt mit Vertretern der Nama und Herero zu verhandeln. Welche Gründe genau, sagte der Sprecher nicht.