Herzogin Kate spielt Pool-Billard mit Teenagern

Die Herzogin von Cambridge hat am Mittwoch eine Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten von Kindern im Süden von Wales besucht. Sie spielte dort Pool-Billard mit einigen Teenager und strahlte mit den Jugendlichen um die Wette. Herzogin Kate ist die royale Patin für die "Action for Children" und besuchte zwei von deren Zentren, die sich in Wales befinden. Bei einem Projekt für mentale Gesundheit, einem multidisziplinären Behandlungsdienst, wurden der Herzogin von zwei Mädchen Blumen übergeben. Laut Medienberichten sagte Kate zu den beiden, dass sich ihre Kinder George und Charlotte auch sehr gefreut hätten, heute hier dabeisein zu können. .