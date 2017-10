Heynckes wird Cheftrainer bei Bayern München

Daumen hoch, am Freitag beim Sportdirektor von Bayern München Hasan Salihamidzic. Jupp Heynckes wird neuer Cheftrainer des Deutschen Rekordmeisters. Bayern München und Heynckes haben sich auf eine Zusammenarbeit bis zum 30.06.2018 verständigt, hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Vereins. Der 72-jährige wird mit den Worten zitiert, er wäre zu keinem anderen Verein der Welt zurückgekehrt, aber der FC Bayern sei eine Herzensangelegenheit für ihn. Er freue sich sehr auf diese Aufgabe. Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge bezeichnete Heynckes in der Pressemitteilung des Vereins als "idealen Trainer zum jetzigen Zeitpunkt". Der Verein sei Heynckes sehr dankbar. Ähnlich sehen es auch die Fans, die am Freitag beim Training vorbeischauten: "Er hat die Mannschaft damals gut geführt, und ich glaube, er wird es wieder tun. Er wird die Ruhe reinbringen, die benötigt wird. Ich finde es eine sehr gute Sache." "Ich muss gestehen, ich finde es eigentlich ganz gut, weil er bringt sofort die Ruhe mit in den Verein, kennt viele Leute, kennt die Mechanismen hier im Verein. Und ich denke, das ist momentan das Beste. Ich denke, die Spieler brauchen momentan eher jemanden, der sie streichelt, als jemand, der draufhaut, ehrlich gesagt." "Sehr gut. Sehr gut. Also, für die Saison gut, aber zukünftig eher den Nagelsmann würde ich eher vorschlagen, weil man muss langfristig denken, anstatt, sage ich mal, nur in kurzen Schritten. Da ist der Nagelsmann, sage ich mal, für mich die bessere Alternative." Assistenten von Jupp Heynckes werden Peter Hermann und Hermann Gerland. Hermann war bis zuletzt Co-Trainer bei Zweitliga-Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. Gerland wird seine Tätigkeit im Nachwuchsbereich bei den Bayern zugunsten seiner Tätigkeit für das Profiteam ruhen lassen. Zuletzt hatte Heynckes mit Hermann und Gerland im Jahr 2013 das Triple mit den Bayern geholt.