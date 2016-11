Die beiden Kühe und ein Kalb in der Nähe des neuseeländischen Küstenortes Kaikoura befanden sich in einer ausweglosen Situation. Die starken Erdbeben in Neuseeland hatten auch ihre Weide zerstört, sie waren auf wenigen Quadratmetern eingeschlossen. Um sie herum war die Landschaft um mehrere Meter eingesackt. Nach Angaben von lokalen Medien kam ihnen ihr Besitzer zu Hilfe, die Tiere konnten aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Nicht weit davon entfernt waren Sicherheitskräfte und Militär damit beschäftigt, Hunderte Touristen in Sicherheit zu bringen. Die Region um Kaikoura herum ist eine beliebte Basis für die Beobachtung von Walen und Delfinen. Das Erdbeben hat hier für ein Bild der Verwüstung gesorgt, fast alle Straßen wurden zerstört. Mehr als 1000 Touristen, so die Schätzungen, sind hier gestrandet. Sie müssen teilweise in Zelten übernachten. "Ich reise mit meinem Vater herum, er kommt aus den Niederlanden. Er ist am Freitag gekommen, aber er wird wohl zurückreisen. Er ist fix und fertig." In Neuseeland waren bei einem schweren Erdbeben und Hunderten Nachbeben zwei Menschen getötet worden. Nach dem Beben der Stärke 7,8 rund 90 Kilometer nördlich der Stadt Christchurch auf der Südinsel Neuseelands waren in Teilen des Landes Strom und Telefon ausgefallen. Da es Berichte über zerstörte Gebäude und Verletzte gab, wurden Hubschrauber mit Rettungsteams in das Gebiet geschickt. Heftige Regenfälle und Überschwemmungen behinderten die Aufräumarbeiten. Im Jahr 2011 waren bei einem Beben der Stärke 6,3 in Christchurch 185 Menschen getötet worden.