Hip-Hop inspiriert Marc Jacobs neue Kollektion

Promiauflauf bei der Fashion Show von Marc Jacobs in New York. Neben Sängerin Katy Perry kam auch Rapperin Lil Kim am Donnerstag, um die neuesten Kreationen des Modedesigners in einer Seitenstraße in Manhattan zu sehen. Jacobs ließ sich nach eigenen Angaben von der Evolution des Hip-Hop inspirieren. Goldene Ketten waren da ein Muss. Musik gab es beim Catwalk allerdings nicht. Die ersten Klänge ertönten erst als die Models nach dem Finalwalk auf Klappstühlen Platz nahmen und der Designer selbst sich für kurze Zeit blicken ließ. Am Mittwoch stellte der Rapper Kayne West seine mit Spannung erwartete Kollektion vor. Der 39-Jährige war im Herbst einige Zeit ins Krankenhaus, offenbar wegen Überlastung. Für Aufsehen sorgte der Auftritt des muslimischen Models Halima Aden. Die 19-jährige Amerikanerin mit Ostafrikanischen Wurzeln trug einen bodenlangen Pelzmantel und einen Hidschab darunter. West wich von seinem üblichen Sportwearslook etwas ab und präsentierte auch Mäntel, Jeans und Hemden. Den Zuschauern wurde verboten, Fotos und Videos der Show in sozialen Netzwerken zu posten. Allerdings hielten sich wohl nur wenige an das Verbot. Das Medienanalysetool Zoomph registrierte rund 150 Tweets pro Minute während der Show im Web.