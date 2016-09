Badespass mitten im September. Ein ausgeprägtes Hoch brachte in den vergangen Tagen den Hochsommer nach Deutschland. Das heißt nicht nur am Dienstag, trockene und sehr warme Luft. Bei Bonn stiegen die Temperaturen auf mehr als 30 Grad. So suchten am Flüsschen Sieg viele Sommerfreunde Erfrischung. "Das ist einfach nur toll, dafür, dass wir jetzt einen kurzen Sommer hatten, und jetzt einen sehr, sehr schönen Herbst bekommen, bin ich von überzeugt, fantastisch." "Ja, an einem herrlichen Tag, dann geht man an den Rhein mit seinen Hunden, spielt ein bisschen und genießt einfach das tolle Wetter und geht in ein Cafe und isst ein Stückchen Kuchen, Kaffee, und alles super!" Schade nur, wenn man an dem Hochsommertag arbeiten musste. In Berlin lag die gefühlte Temperatur bei 34 Grad. Der Deutsche Wetterdienst gab eine amtliche Hitzewarnung heraus. Am Mittwoch soll die Sonne wieder vom nahezu wolkenlosen Himmel scheinen. Und mit Höchsttemperaturen von bis zu 32 Grad soll es erneut sehr warm und trocken werden.